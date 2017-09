Der rechte Fahrstreifen wurde nach dem Unfall in Richtung Frankfurt gesperrt.

Der rechte Fahrstreifen wurde nach dem Unfall in Richtung Frankfurt gesperrt. Bild © Michael Seeboth (hr)

Ein Transporter hält wegen einer Panne auf dem Verzögerungsstreifen, ein Motorradfahrer rast ihm beinahe ungebremst ins Heck: Auf der A3 bei Hanau kam es zu einem tödlichen Auffahrunfall.

Für den Motorradfahrer kam am Dienstag jede Hilfe zu spät: Der 49-Jährige aus Seligenstadt (Offenbach) starb noch an der Unfallstelle, nachdem er nach den ersten Ermittlungen der Polizei beinahe ungebremst ins Heck eines Transporters gekracht war. Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr bei der Anschlussstelle Hanau auf der A3 in Richtung Frankfurt.

Wie die Polizei am Nachmittag berichtete, musste der Fahrer des Kleinlasters sein Fahrzeug wegen eines Defekts stoppen. Er hatte es mangels Standstreifen an der Autobahnabfahrt abgestellt und bereits verlassen, als es zum Zusammenstoß kam. Laut Zeugenaussagen war der Motorradfahrer erst kurz vor dem Unglück mit hoher Geschwindigkeit zwischen zwei Lastwagen hindurch in die Ausfahrt gefahren, wo er das Hindernis womöglich zu spät erkannte.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Ein Hubschrauber filmte die Unfallstelle aus der Luft. Der rechte Fahrstreifen in Richtung Frankfurt blieb zwischenzeitlich gesperrt.