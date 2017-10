Einsatzfahrzeuge an der Unfallstelle auf der B450 bei Wolfhagen.

Einsatzfahrzeuge an der Unfallstelle auf der B450 bei Wolfhagen. Bild © hessennews.tv

Ein Motorradfahrer ist bei Wolfhagen ums Leben gekommen. Er war auf der B450 frontal gegen ein Auto gestoßen. Die Straße ist seit dem Morgen in beiden Richtungen gesperrt.

Der Verkehrsunfall ereignete sich laut Polizei am Dienstag um kurz vor 7 Uhr auf der B450 bei Wolfhagen (Kreis Kassel): Ein Motorrad und ein entgegenkommendes Auto prallten frontal aufeinander. Der Motorradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Über Alter und Herkunft des Motorradfahrers gab es zunächst keine Informationen.

Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war am Morgen unklar. Die Polizei sperrte die Bundesstraße in beiden Richtungen, auch um den Hergang des Unfalls nachvollziehen zu können.

