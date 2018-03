Mutmaßlicher Sexualstraftäter in Hotel gefasst

Nur wenige Stunden nach einer öffentlichen Fahndung ist der mutmaßliche Sexualstraftäter gefasst worden. Konkrete Hinweise aus der Bevölkerung führten BKA und Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt auf die richtige Spur.

Der Zugriff erfolgte am frühen Dienstagmorgen gegen 2:45 Uhr in einem Hotel in Krefeld. Der 45-Jährige leistete bei seiner Festnahme keinen Widerstand. Bei dem Mann handelt es sich um den gesuchten mutmaßlichen Sexualstraftäter, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mittlerweile bestätigte.

Konkrete Hinweise aus Bevölkerung

Gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt (BKA) hatte die für solche Fälle zuständige Frankfurter Anklagebehörde am Montag mit mehreren Bildern öffentlich nach dem Verdächtigen gesucht. Er soll zwischen 2014 und Ende 2017 mehrfach zwei Kinder missbraucht und Aufnahmen davon ins Darknet gestellt haben.

"In wenigen Stunden hatten wir ganz konkrete Hinweise auf diese Person, so dass wir sehr schnell sicher sein konnten, dass wir den Tatverdächtigen identifiziert hatten", sagte Oberstaatsanwalt Alexander Badle.

Flucht in Hotel

Der bislang nicht polizeibekannte 45-Jährige kommt demnach aus dem nordrhein-westfälischen Viersen. Als Einsatzkräfte ihn dort am Montag festnehmen wollten, hatte er bereits die Flucht ergriffen. "Wir gehen davon aus, dass er Hinweise auf die laufenden Fahndungsmaßnahmen erhalten hatte und sich der Festnahme entziehen wollte", erklärte Badle. In seiner Wohnung konnte allerdings umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden.

Im knapp 20 Kilometer entfernten Krefeld wurde er schließlich aufgespürt. Am dortigen Amtsgericht soll er am Dienstag befragt und dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Vorwürfe lauten auf schweren sexuellen Missbrauch von Kindern und Verbreitung kinderpornografischer Schriften.

Öffentlichkeitsfahndung als letztes Mittel

Bei seinen mutmaßlichen Opfern handelt es sich um zwei Jungen, die zu Beginn der Taten etwa sieben und zehn Jahre alt gewesen waren. Insgesamt liegen den Behörden nach eigenen Angaben mehr als 3.800 Bild- und Videodateien vor, die den Missbrauch in einer Dachgeschosswohnung zeigen.

Über die Identität der Kinder liegen demnach ebenso wenig detaillierte Erkenntnisse vor wie zum Festgenommenen. "Wir sind nicht am Anfang, aber auch nicht am Ende der Ermittlungen", sagte Staatsanwalt Badle, der die angewendete Öffentlichkeitsfahndung als effektives, aber nur in Ausnahmefällen benutztes Mittel bezeichnete:

"Erst, wenn alle Maßnahmen ausgeschöpft sind, greifen wir dazu." Schließlich sei es ein massiver Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Im aktuellen Fall hat es offenbar zum Erfolg geführt.

Sendung: hr-iNFO, 27.03.2018, 6 Uhr