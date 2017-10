Polizisten suchen am Fundort der Tasche mit den Knochen nach weiteren Spuren.

Polizisten suchen am Fundort der Tasche mit den Knochen nach weiteren Spuren. Bild © picture-alliance/dpa

Neue Hinweise im Fall der in Südhessen gefundenen Babyknochen: Die Ermittler gehen nach weiteren Untersuchungen davon aus, dass die Mutter des Säuglings Drogen konsumierte.

Im Fall des Knochenfundes in einem Wald bei Viernheim sind die Ermittler einen Schritt weiter. Staatsanwaltschaft und Polizei in Darmstadt teilten mit, dass das Baby, das nur wenige Wochen alt wurde, vor seinem Tod mit Drogen in Berührung kam. Rechtsmediziner entdeckten im Skelett des Jungen entsprechende Spuren.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Mutter des Säuglings während ihrer Schwangerschaft Amphetamine, beispielsweise Ecstasy oder Speed, eingenommen hat, heißt es in der Mitteilung vom Freitag. Die Identität von Mutter und Sohn sei jedoch weiterhin unklar. Gesucht wird eine Frau, die schwanger war, aber nun kein Baby hat - und die möglicherweise Drogen konsumiert hat.

Mehr als 50 Hinweise

Das Skelett hatte ein Pilzsammler Anfang September in einem Waldstück bei Viernheim (Bergstraße) entdeckt. Da der Verwesungsgrad der Knochen beim Fund fortgeschritten war, ist unklar, wie lange die Tasche im Wald lag. Seither sucht die Polizei nach den Eltern des kleinen Jungen.

Dazu hatte sie auch Vergleichsbilder des Bodys und der Wickeltasche sowie der Trinkflaschen veröffentlicht. Die Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung von 2.500 Euro für erfolgreiche Hinweise ausgesetzt. Mehr als 50 Hinweise seien inzwischen eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag.

Vergleichsbilder der gefundenen Trinkflaschen und der Wickeltasche Bild © Polizeipräsidium Südhessen

Sendung: hr1, 20. 10. 2017, 15 Uhr