Auf der B254 beim osthessischen Großenlüder ist eine 45 Jahre alte Autofahrerin bei einem Frontalzusammenstoß ums Leben gekommen. Ihr Sohn saß ebenfalls im Wagen.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.35 Uhr auf der B254 zwischen Fulda und Großenlüder (Fulda). Nach Polizeiangaben kam ein Autofahrer mit seinem Pkw aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Wagen einer 45-Jährigen zusammen.

Elfjähriger erlebt Tod seiner Mutter

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die Frau so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Ihr elf Jahre alter Sohn befand sich ebenfalls im Auto. Das Kind befand sich in einem stabilen Gesundheitszustand und war ansprechbar, so die Polizei. Rettungskräfte brachten es in ein Fuldaer Krankenhaus.

Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Auch er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Über die Art und Schwere der Verletzungen des Kindes und des Mannes liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor.

Schlechtes Wetter zum Unfallzeitpunkt

Die Unfallursache ist unklar. Zum betreffenden Zeitpunkt habe schlechtes Wetter mit Schneeregen und Temperaturen um den Gefrierpunkt geherrscht, sagte der Polizeisprecher. Inwieweit das zu dem Unfall beigetragen habe, wisse man noch nicht. Ein Sachverständiger wurde von der Staatsanwaltschaft beauftragt, den Hergang zu klären.

Die Bundesstraße war für mehrere Stunden gesperrt.

Sendung: hr1, 13.12.2017, 17 Uhr