zum Artikel Politischer Hintergrund vermutet : Brandanschlag auf türkischen Laden in Wiesbaden

Seit dem Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien häufen sich auch in Hessen Anschläge, die Ermittler prokurdischen Tätern zuschreiben. Nun hat es einen Supermarkt in Wiesbaden erwischt. [mehr]