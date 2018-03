Nach dem Brand in einem Wohnhaus in Flieden ist das Gebäude vorerst unbewohnbar. Rund 30 Menschen mussten bei Freunden oder Bekannten schlafen. Eine Frau wurde bei dem Feuer verletzt.

Schaden in Höhe von mindestens 150.000 Euro hat am Donnerstagabend ein Wohnhausbrand in Flieden-Rückers (Fulda) verursacht. Kurz nach 19 Uhr stand das Dachgeschoss des Hauses in lodernden Flammen und brannte völlig aus. Das Gebäude ist laut Polizei vorerst unbewohnbar.

Bewohner retten sich ins Freie

Wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte, kamen alle 29 Bewohner bei Freunden oder Bekannten unter. Eine Frau erlitt eine leichte Rauchvergiftung und musste in eine Klinik gefahren werden. Alle Bewohner konnten sich aus eigener Kraft aus dem Gebäude retten.

Neben rund 80 Rettern der Feuerwehr Flieden waren auch Betreuungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz.

Brandursache muss noch ermittelt werden

Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen sollen am Freitag fortgesetzt werden.