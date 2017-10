Nach dem Fund von Säuglingsknochen in einem Wald bei Viernheim sucht die Polizei nach dem Hersteller der Babykleidung. Davon erhoffen sich die Ermittler eine neue Spur.

Der tote Junge trug einen Body, an dem kein Label angebracht war. Deshalb suchen die Beamten nun nach dem Hersteller des kurzärmeligen, weißen Babybodys - mit blauen Aufdrucken von Seehunden, Seesternen und der Aufschrift "Splash". Man hoffe, Hinweise auf den letzten Käufer zu erhalten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Eine Frau aus Neckargemünd hatte zuvor einen Hinweis auf einen ähnlichen Body mit gleichem Muster gegeben, den sie in einem Kleinanzeigen-Portal gesehen hatte. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden Kleidungsstücke vom selben Hersteller stammen.

Babyleiche lag in Wickeltasche

Der etwa ein bis drei Wochen alte Säugling war Anfang September in dem Wald bei Viernheim von einem Pilzsammler entdeckt worden. Die Knochen des Babys befanden sich vollständig in einer schwarzen Wickeltasche. In der Tasche lagen auch zwei Trinkflaschen.

Vergleichsbilder der gefundenen Trinkflaschen und der Wickeltasche Bild © Polizeipräsidium Südhessen

Die Ermittler vermuten ein Verbrechen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat eine Belohnung von 2.500 Euro ausgesetzt. Bislang sind den Angaben zufolge etwa 20 Hinweise eingegangen.

