Nach Leichenfund in Hanau

Nach dem gewaltsamen Tod einer 65-Jährigen in Hanau geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Tatverdächtige allenfalls eingeschränkt schuldfähig ist – wenn überhaupt. Darauf deuten schon die Umstände seiner Festnahme hin.

Man gehe von eingeschränkter Schuldfähigkeit oder sogar völliger Schuldunfähigkeit des festgenommenen Verdächtigen aus, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hanau am Mittwoch. Der mutmaßliche Täter befinde sich derzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Die Polizei griff den 42-Jährigen noch vor dem Fund der Leiche am Samstagvormittag auf - allerdings nicht in Hanau, sondern im benachbarten Maintal. Dort befand er sich nach Mitteilung der Ermittler nackt auf einer Parkbank. Beamte nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam.

Opfer und Tatverdächtiger kannten sich

Der Mann steht im Verdacht, am vergangenen Samstag eine 65 Jahre alte Frau in Hanau getötet zu haben. Das Opfer und der mutmaßliche Täter kannten sich, waren aber nicht verwandt. Wie ihr Verhältnis zueinander war, konnten die Ermittler noch nicht sagen.

Die Frau lag tot im Esszimmer ihrer Wohnung, die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Zur genauen Todesursache gibt es bisher keine Angaben. Die Leiche wird obduziert, das Ergebnis steht noch aus.