Einen Tag nach der Festnahme von sechs Syrern wegen Terrorverdachts kommen die Männer wieder auf freien Fuß. Die Staatsanwaltschaft beantragte keine Haftbefehle.

Nach der Terrorrazzia am Dienstag in mehreren deutschen Städten, darunter auch in Kassel, sind die sechs festgenommenen Syrer im Alter zwischen 20 und 28 Jahren am späten Mittwochnachmittag wieder freigekommen.

Es seien keine Haftbefehle beantragt worden, hieß es am Mittwoch nach hr-Informationen. Es gebe zwar eine Nähe zum IS, es sei aber nicht gelungen, eine IS-Mitgliedschaft oder konkrete Anschlagspläne zu belegen.

Zuvor hatte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt geprüft, ob sie Haftbefehle beantragen wollte. In den acht durchsuchten Wohnungen in Kassel, Leipzig, Hannover und Essen waren Speichermedien, Laptops und Mobiltelefone sichergestellt worden. Sowohl wegen der Datenmenge als auch der notwendigen Übersetzungen aus dem Arabischen sei das Material "schwierig auszuwerten", hieß es damals.

Bis Mitternacht muss Entscheidung fallen

Die Festgenommenen "zeigen sich kooperativ und haben Angaben zum Sachverhalt gemacht", sagte der Sprecher weiter. Bis spätestens Mitternacht hätte darüber entschieden werden müssen, ob Haftbefehle beim Oberlandesgericht Frankfurt beantragt werden. Ansonsten müssen die Verdächtigen freigelassen werden.

Zunächst war davon ausgegangen worden, die Männer planten einen Anschlag auf den Essener Weihnachtsmarkt. Auch ein Einkaufszentrum in Essen sei ausgespäht worden. Allerdings waren bei den Wohnungsdurchsuchungen weder Waffen noch Sprengstoff gefunden worden. Die Ermittler hätten die Männer in einem "frühen Stadium" der ihnen vorgeworfenen Anschlagsvorbereitung festgenommen, hieß es.

Sendung: hr-iNFO, 22.11.2017, 11.00 Uhr