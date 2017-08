Wie München sollte auch Frankfurt längst ein Katzencafé haben. Aber geeignete Immobilien sind offenbar selten - und tierliebe Vermieter auch. Nach vielen Rückschlägen könnte jetzt doch noch was aus der Geschäftsidee werden.

Wo wohnt die Katze? Im Miezhaus! Was als schlechter Witz für spärliche Lacher sorgt, ist auch im wahren Leben kein Spaß. Denn genau an der Suche nach einer passenden Unterkunft für die vierbeinigen Bewohner und deren menschlicher Kundschaft scheitert bislang die Eröffnung eines Katzencafés in Frankfurt.

Schon seit fast einem Jahr sucht Kathrin Karl gemeinsam mit einer potenziellen Betreiberin nach Räumlichkeiten für das Lokal, in dem der Gast bei Kaffee und Kuchen von Karlo und Kitti umgarnt wird. "Es ist leider sehr schwierig. Wir finden keine passende Immobilie in Frankfurt", sagt Karl, die in München mit einem Geschäftspartner den "Katzentempel" betreibt. Nach dem erfolgreichen bayerischen Vorbild wurden schon Ableger in Hamburg und Nürnberg eröffnet. Nur Frankfurt schleicht hinterher.

Absage aus Bockenheim

Dabei sind die Suchkriterien klar umrissen. Gut 150 Quadratmeter, ein Rückzugsraum für gestresste Miezen und das Ganze in begehrter, aber nicht zu prominenter Lage. "Es muss nicht in der Fußgängerzone sein, aber in einem Vorort macht es auch keinen Sinn", erklärt Karl. Auf der Leipziger Straße in Bockenheim wäre man beinahe fündig geworden, ehe der Vermieter im letzten Moment sein Veto einlegte. "Er wollte keine Katzen", sagt Karl.

Oh, wie süß. Es gibt wieder Hoffnung auf eine Frankfurt-Filiale des "Katzentempels". Bild © Katzentempel/Facebook

Der ursprüngliche geplante Eröffnungstermin Mitte des Jahres ist längst passé. Auch die Interessentin ist wegen der langen Wartezeit auf dem Absprung. Die Suche nach einer Immobilie laufe daher nur noch nebenher, verrät Karl. Doch es gibt Hoffnung für alle Katzenfreunde: Noch in dieser Woche will ein neuer Bewerber bei Karl vorstellig werden, der sich die "Katzentempel"-Lizenz für Frankfurt sichern möchte. "Das erste Telefonat war sehr vielversprechend", meint die Geschäftsführerin optimistisch.

Gießen fällt durch, Frankfurt kann hoffen

Die Besitzer der seit vier Jahren in München etablierten Stubentiger-Zentrale stehen mit Rat und Knowhow zur Seite. Dazu gehört unter anderem der Austausch mit Behörden in tierschutzrelevanten Fragen und Genehmigungen. "Wir sind da, um die Leute zu unterstützen", sagt Karl. Im Gegenzug ist der Betreiber als Franchisenehmer an das "Katzentempel"-Konzept samt Streicheleinheiten und veganer Küche gebunden. Ein Interessent in Gießen wurde indes abgelehnt, weil die mittelhessische Stadt nicht die gewünschte Größe von mindestens 100.000 Einwohnern mitbrachte.

Kann der neue Frankfurter Bewerber überzeugen, soll die Standortsuche schnell wieder intensiviert werden. Zwischen vier und zwölf Monate nennt Kathrin Karl als realistischen Zeitrahmen bis zu einer möglichen Eröffnung. Vorausgesetzt es findet sich das passende Miezhaus.