zum Artikel Defekte Biogasanlage : Gülle-Desaster vernichtet Fischbestände

Weilmünster: Aus einer defekten Biogasanlage in Weilmünster sind mehrere hunderttausend Liter Gülle in den angrenzenden Bleidenbach und von dort in Weil und Lahn geflossen. Experten sprechen von einer Katastrophe: "Alle Fische sind tot." [mehr]