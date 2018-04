Eine Sektenführerin aus Hanau soll vor 30 Jahren einen kleinen Jungen umgebracht haben. Neue Recherchen der hessenschau zeigen: Die Frau ließ sich von ihren Glaubensjüngern Geld für ihre Firma geben und Häuser überschreiben.

Das Landgericht Hanau will demnächst entscheiden, ob es die Mordanklage gegen Sylvia D. zulässt und ein Hauptverfahren gegen die Sektenführerin eröffnet. Die Staatsanwaltschaft wirft der 70-Jährigen vor, im Sommer 1988 einen vierjährigen Jungen erstickt zu haben. Die hessenschau und die Frankfurter Rundschau deckten den Fall vor drei Jahren auf.

Neue Recherchen der hessenschau deuten darauf hin, dass Sylvia D. die Angehörigen ihrer Glaubensgemeinschaft nicht nur tyrannisiert, sondern auch finanziell von ihnen profitiert hat. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu im Überblick:

Sylvia D. gehört das Medienunternehmen Aeon mit einer großen Halle für Filmproduktionen. Unter anderem ließen BMW, Bosch und die Stadt Hanau hier Imagefilme drehen - auch der hr nutzte die große Halle für Märchenfilmproduktionen, bis die hessenschau 2015 aufdeckte, dass Sylvia D. die Anführerin einer Sekte ist. Ihre Glaubensjünger arbeiten für Aeon.

Akten, die der hessenschau nun vorliegen, zeigen enge Verflechtungen zwischen dem Eigentum der Mitarbeiter, dem Vermögen der Firma und dem ihrer Eigentümerin Sylvia D. In der Bilanz von Aeon steht ein ungewöhnlicher Posten: Die Mitarbeiter stellten der Firma 1,7 Millionen Euro zur Verfügung. Sie scheinen Aeon zum Großteil zu finanzieren. Peter Sachs, ein vereidigter Sachverständiger für Kapitalanlagen, findet das merkwürdig: "Das Gesamtvermögen häuft sich bei Frau D. an. Die Höhe der Mitarbeiterdarlehen von 1,7 Millionen Euro bei einer Bilanzsumme von 3 Millionen Euro ist unverhältnismäßig hoch."

Damit nicht genug: Mitarbeiter der Firma, die zugleich Angehörige der Sekte sind, erwarben 1985, 1987 und 2013 Häuser in Hanau, die später auf Sylvia D. übertragen wurden. Der Sachverständige sagte der hessenschau dazu: "Da stellt sich schon die Frage: Warum macht man das? Man gibt sein Eigentum her, teilweise für Wohnrecht, hat aber keinerlei finanziellen Ausgleich dafür."

Aussteiger berichten davon, dass Sylvia D. Mitarbeiter dazu anhielt, private Erbschaften und Vermögen in die Firma zu stecken. "Ich weiß von vielen Mitgliedern, dass sie Kontovollmachten an die Sektengründer gegeben haben, diese also direkten Kontozugriff hatten", sagt ein Aussteiger.

Regelmäßig hätten sie an sieben Tagen in der Woche jeweils bis zu 16 Stunden bei Aeon gearbeitet, berichten Aussteiger. Auch schon als Kind nach der Schule. "Wenn ich um 24 Uhr müde ins Bett gehen wollte, kam ein Anruf von der Sektengründerin: Wo bist du? Du kannst jetzt nicht ins Bett gehen, es gibt noch was zu tun. Mach Dir einen kalten Lappen ins Gesicht und ab ins Büro."

Nach Ermittlungen der Hanauer Staatsanwaltschaft legte Sylvia D. am 17. August 1988 den vier Jahre alten Jan H. ins Badezimmer, damit er dort schlafe - eingeschnürt bis über den Kopf in einen Leinensack. Seine Mutter hatte den Jungen der Sektenführerin in Obhut gegeben.

Ulrike D., eine Adoptivtochter der Sektenführerin, erinnert sich im Gespräch mit der hessenschau an jenen Tag: "Ich kam von der Ausbildung nach Hause, ging wie immer in mein Zimmer und erwartete, dass hinter mir die Tür abgeschlossen wird. Da lag Jan auf meiner Couch, ganz nackt. Ich ging hin und fragte ihn: Warum hast du nichts an? Als er keine Reaktion zeigte, habe ich ihn berührt, er war ganz kalt."

Sylvia D. habe Jan H. nur Haferschleim zu essen gegeben - mitunter unter Zwang. Jan H. sei unterernährt gewesen. Sylvia D. habe ihn geschlagen und ihn oft in einen Sack bis über den Kopf gesteckt. "Seine Eltern wussten, was mit ihm in unserem Haus passiert, und sie haben nichts gemacht. Wenn wir Kinder uns mal getraut haben zu fragen, hat meine Adoptivmutter immer gesagt: Gott will das so", erinnert sich Ulrike D.

Das Landgericht Hanau hat noch nicht entschieden, ob es die Mordanklage der Staatsanwaltschaft zulässt. Die Richter erwarten noch in dieser Woche ein Gutachten zur Persönlichkeitsstruktur von Sylvia D. und wollen sich danach über eine mögliche Eröffnung des Hauptverfahrens beraten.

Im Sommer 2017 wurden die sterblichen Überreste des vierjährigen Jungen exhumiert. Sie sollten auf ein mögliches Gewaltverbrechen hin untersucht werden. Was dabei herausgekommen ist, dazu gibt die Staatsanwaltschaft keine Auskunft.

Die Glaubensgemeinschaft gibt es nachweislich seit 1983 in Hanau. Ihr gehören 20 bis 40 Menschen an. Im Zentrum steht Sylvia D. Ihre Träume, in denen ihr zufolge Gott zu ihr spricht, sind Grundlage für Glauben und Leben innerhalb der Gruppe. Die Niederschriften werden in Briefen verteilt und sind als Bücher erschienen. Darin heißt es: "Gott selbst hat sich mit seiner Vollmacht und Offenbarung in gleicher Weise hinter Sylvia D. gestellt wie damals hinter Jesus von Nazareth."

Viele Kinder der Sektenmitglieder sind tagsüber im Haus der Anführerin. Aussteiger berichten, dass sie als Kinder geschlagen und eingesperrt wurden, verdorbene Lebensmittel zu essen bekamen oder wahllos starke Medikamente, auch wenn sie nicht krank waren.

Sylvia D. und ihr Mann Walter D. gehörten bis 1981 der evangelisch-methodistischen Kirche an, Walter D. als Pastor in einer Gemeinde in Darmstadt. Differenzen mit der Kirchenleitung endeten in einem Kirchenausschlussverfahren.

Alle Versuche, Kontakt zu Sylvia D. aufzunehmen, blieben unbeantwortet. Ihr Anwalt teilte der hessenschau mit, weder sie noch er wolle Auskunft geben. Auch andere Sektenmitglieder und die Geschäftsführerin der Firma Aeon wollen vor laufender Kamera keine Fragen beantworten. Allerdings erzählen sie abseits davon, dass in ihren Augen alle Aussteiger eine abgesprochene Hetzkampagne gegen sie führten.