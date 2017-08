Wer in Lahntal oder Biedenkopf das Hahnenwasser trinken will, sollte es vorher abkochen.

In Lahntal und Biedenkopf ist das Trinkwasser derzeit ungenießbar. Die Einwohner sind vom Versorger angehalten, das Leitungswasser vor dem Genuss abzukochen. Schuld sind offenbar Starkregenfälle.

Mindestens bis zum Wochenende müssen Einwohner in Lahntal (Marburg-Biedenkopf) und in Biedenkopf ihr Trinkwasser abkochen. Das teilten der Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (ZMW) und die Stadtwerke Biedenkopf am Donnerstag mit. Das Wasser ist mit Kolibakterien verunreinigt, höchstwahrscheinlich aufgrund der starken Regenfälle.

In Lahntal sind die Ortschaften Caldern, Kernbach und Brungershausen betroffen, mit insgesamt etwa 1.500 Einwohnern. Die Stadtwerke Biedenkopf informieren auf ihrer Webseite , dass auch in den Biedenköpfer Stadtteilen Dexbach und Engelbach das Wasser verunreinigt ist. Wer in den jeweiligen Gebieten Leitungswasser trinken, zum Kochen verwenden oder sich damit die Zähne putzen will, muss es vorher abkochen.

Weitere Informationen Was sind Kolibakterien? Kolibakterien, auch Darmbakterien genannt, zählen zu den häufigsten im Wasser enthaltenen Krankheitserregern. Die wohl bekanntesten sind die EHEC-Bakterien. Sie können zu Durchfall, Fieber und Erbrechen führen. Besonders gefährlich sind Kolibakterien für Babys, Kleinkinder und Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Ende der weiteren Informationen

Die Keime waren in Lahntal am Sonntag entdeckt worden. Seit Montag werde das Wasser mit Chlor desinfiziert, teilten die Stadtwerke mit. Das Abkoch-Gebot gelte aber mindestens bis zum Wochenende, weil die Proben an drei aufeinanderfolgenden Tagen negativ sein müssen, um Entwarnung zu geben.

