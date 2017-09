Das Fahrzeug nach dem Brand in Büdingen

Das Fahrzeug nach dem Brand in Büdingen Bild © NPD/Facebook

NPD-Wahlkampfauto in Büdingen angezündet

Vor dem Haus von NPD-Landesgeschäftsführer Daniel Lachmann in Büdingen ist ein Transporter der rechtsextremen Partei in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von einem Anschlag aus.

Nach dem Brand eines Fahrzeugs im Büdinger Stadtteil Wolf (Wetterau) am frühen Mittwochmorgen prüft die Polizei einen politischen Hintergrund. Das Staatsschutzkommissariat ermittele, weil es sich vermutlich um einen Anschlag handele, teilte die Polizei mit. Der Kleintransporter stand vor dem Haus des NPD-Politikers Daniel Lachmann.

Lachmann ist Landesgeschäftsführer der rechtsextremen Partei und als Beisitzer Mitglied im Bundesvorstand. Er ist außerdem Mitglied im Kreistag und im Büdinger Stadtparlament. Dort hat die NPD vier Sitze, nachdem sie bei der Kommunalwahl 2016 mit 10,2 Prozent der Stimmen viertstärkste Kraft noch vor Grünen und FDP geworden war.

Wahlplakate mitverbrannt

Anwohner hatten kurz vor 3 Uhr in der Nacht Geräusche gehört, beim Blick aus dem Fenster den brennenden Transporter gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Bei dem Feuer wurde das Fahrzeug weitgehend zerstört. In ihm verbrannten Bundestagswahlplakte der NPD. Außerdem ging eine Hecke in Flammen auf. Den Schaden schätzt die Polizei auf 6.000 Euro.

In einer Stellungnahme auf ihrer Facebook-Seite sprach die NPD von "Antifa-Terror" und veröffentlichte Bilder von dem angezündeten Fahrzeug.

Bei der Bundestagswahl 2013 erhielt die NPD in Hessen 1,1 Prozent. Anfang dieses Jahres lehnte das Bundesverfassungsgericht ein Verbot der Partei ab . Die NPD sei zwar wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus, strebe die Abschaffung der freiheitlich-demokratischen-Grundordnung an und verletzte in ihrem Volksbegriff die Menschenwürde. Für ein Verbot sei sie aber zu unbedeutend.