Nass, frisch, stürmisch - der Herbst zeigt sich am Sonntag von seiner ungemütlichen Seite. In den Bergen könnte der erste Schnee fallen.

Der Winteranfang ist zwar noch fern, doch die kalte Jahreszeit schickt bereits ihre Vorboten nach Hessen. In den frühen Morgenstunden des Sonntags kommt es vermutlich im Norden und Osten Hessens zu schweren Sturmböen, in höheren Lagen bläst der Wind mitunter in Orkanstärke. Im ganzen Land ist es stark bewölkt und immer wieder regnet es – nicht die besten Bedingungen für Zuschauer und Läufer beim Frankfurter Marathon.

Schneefallgrenze bei 800 Metern

"Der Sturm erreicht seinen Höhepunkt bei Sonnenaufgang", sagt hr-Wetterexperte Jörg Pfeifer. "Danach verliert er an Fahrt." Das Regenrisiko bleibt dennoch bestehen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 14 Grad, auf den Bergen zwischen 5 und 9 Grad.



Dort, wo Schauer über die Berge zieht, kann im Laufe des Tages sogar der erste Schnee in diesem Herbst fallen. Die Schneefallgrenze sinkt am Sonntag auf 800 Meter. Wer einen Blick auf die zarten Schneeflocken erhaschen möchte, hat laut Pfeifer auf der Wasserkuppe (950 m), dem Großen Feldberg (881 m) und dem Ettelsberg (838 m) die besten Chancen.

Wochenanfang weitgehend trocken

Am Montag sinkt die Schneefallgrenze noch einmal um weitere 100 Meter, bevor sie ab Dienstag wieder ansteigt. Da der Wochenanfang aber weitgehend trocken bleibt, ist die Chance auf mehr Schnee gering.

Der Montag bringt eine Mischung aus Sonne und Wolken, mit vereinzelten Schauern. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 12 Grad, im höheren Bergland sogar bis unter den Gefrierpunkt. Auch im Süden muss in der Nacht mit Frost in Bodennähe gerechnet werden.

