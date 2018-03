An Ostern ist alles drin: Regen, Sonne und auch Schnee.

Das lange Wochenende wird ein Gemischtwarenladen in Sachen Wetter: Im Süden wird es milder, die Nordhessen müssen womöglich die Ostereier im Schnee verstecken. Doch ab Montag deutet sich der Frühling an.

Die Wetter-Mischung am Wochenende ist so bunt wie die Ostereier, von allem ist etwas dabei. Unbeständig nennt es hr-Wetterexperte Tim Staeger: "Es hängt aber auch vom Timing ab." Denn es gibt durchaus auch Hoffnung auf Sonnenstrahlen und milde Temperaturen. Wer zur rechten Zeit am richtigen Ort ist, kann Glück haben.

Sonntag ist der schlechteste Oster-Tag

Der Karfreitag startet vormittags gut, am Nachmittag kann es aber schon wieder regnerisch werden. Dazu weht zumindest im Bergland ein frischer Wind. Am Ostersamstag ist es umgekehrt: Vormittags zieht noch Regen über Hessen, dann wird es wieder trocken - "aber das ist dann keine frühlingshaft Schönwetter-Lage", sagt Staeger, nur eben kein Regen.

Pünktlich zum Ostereiersuchen wird es nochmal ungemütlich: "Sonntag ist der schlechteste Oster-Tag", sagt Meteorologe Staeger, "in Nordhessen sollten die Eier sehr bunt angemalt werden, damit man sie noch findet - es könnte nämlich schneien". Allerdings ist Schnee nur in Lagen über 400 Meter wahrscheinlich. Am Montag kommt dann aber die Versöhnung nach einem durchwachsenen Wochenende mit milden Temperaturen bis zu 15 Grad in Südhessen und mehr Sonne. Samstag und Sonntag liegen die Temperaturen niedriger, um die 4 bis maximal 12 Grad.

Ab Mittwoch könnte der Winter vorbei sein

Und am langen Wochenende endlich den Garten auf Vordermann bringen? Kein Problem, sagt Staeger. Bodenfrost ist nur noch an sehr wenigen Orten zu erwarten. Und alle, die sehnsüchtig auf den Frühling warten und hoffen, dass nach Ostern der Winter endgültig vorbei ist: Am besten bis Mittwoch durchhalten, dann könnte es wirklich aufwärts gehen. Die Temperaturen klettern dann weiter nach oben, nur kann es wegen der milderen Luft zu Gewittern und Schauern kommen.

Und im hessischen Oster-Vergleich sieht es dieses Mal gar nicht so schlecht aus: 2008 lag Ostern auch Ende März, nur die Temperaturen waren winterlich, in Frankfurt herrschte nachts -8 Grad. Dass es aber auch viel schöner sein kann an Ostern, zeigt das Jahr 1949: Damals lag Ostern Ende April und es herrschten sommerliche 28 Grad.

Sendung: hr-fernsehen, alle wetter!, 29.3.2018, 19.15 Uhr