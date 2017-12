Schreckmoment auf dem Main: Ein Passagierschiff ist in Frankfurt gegen eine mobile Arbeitsplattform an einer Eisenbahnbrücke gestoßen. Die Plattform stürzte in den Main.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Samstagabend gegen 20.50 Uhr an der Niederräder Eisenbahnbrücke. Ein Schweizer Passagierschiff kam demnach bei der Durchfahrt der Brücke mit dem Heck nach rechts ab und streifte an einer mobilen Arbeitsplattform, die für Reparaturarbeiten an der Brücke nur eingehängt war. Die Plattform aus Aluminium stürzte daraufhin ab und versank im Main.

Die Brücke selbst blieb unbeschädigt, sodass der Zugverkehr nach Angaben der Deutschen Bahn nicht beeinträchtigt wurde. Die Fahrgäste auf dem Hotelschiff kamen mit dem Schrecken davon, am Schiff wurden Teile des Oberdecks beschädigt. Es konnte nach der Unfallaufnahme seine Fahrt flussabwärts fortsetzen. Als Unfallursache vermutet die Polizei menschliches Versagen. Zudem sei der Wasserstand erhöht gewesen.

Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Die Arbeitsplattform der Deutschen Bahn soll voraussichtlich am Montag geborgen werden. "Sollte sie in der Fahrrinne liegen, müsste die Schifffahrt auf dem Main zeitweise gestoppt werden", teilte ein Polizeisprecher mit.

Sendung: hr-iNFO, 17. 12.2017, 8:00 Uhr