Ein Pilzsammler hat in einem Waldstück bei Viernheim eine Tasche mit Knochen gefunden. Dabei handelt es sich offenbar um menschliche Überreste.

Polizisten suchen am Waldrand nach weiteren Spuren. Bild © Michael Seeboth (hr)

Ein Pilzsammler hat an der Bergstraße in Südhessen eine Tasche mit vermutlich menschlichen Knochen darin entdeckt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, wurde der Mann bereits am Samstag in einem Waldstück bei Viernheim fündig.

Bereich um Fundstelle wird abgesucht

Zunächst sei nicht klar gewesen, von welchem Lebewesen die Knochen stammten, sagte ein Polizeisprecher. Eine erste Analyse habe nun ergeben, dass es sich wahrscheinlich um menschliche Überreste handele. Weitere Untersuchungen seien noch im Gange.

Voraussichtlich am Mittwoch wird die Staatsanwaltschaft weitere Details zu den gefundenen Knochenteilen bekanntgeben. Der Bereich um die Fundstelle wird derzeit von Einsatzkräften nach weiteren Spuren abgesucht.