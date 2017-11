Der Pkw war an der Auffahrt Homberg (Ohm) auf den Lastzug aufgefahren.

Bild © Philipp Weitzel

Nach einem schweren Unfall auf der A5 bei Homberg (Ohm) musste die Autobahn am Mittwochmorgen in Richtung Süden für zwei Stunden voll gesperrt werden. Ein Auto war unter einen Tanklaster geraten.

Auf der A5 Kassel in Richtung Frankfurt ist am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr an der Auffahrt Homberg (Ohm) ein Auto aus noch ungeklärter Ursache unter einen Tanklaster geraten. Über den genauen Unfallhergang konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Fahrer wurde verletzt und konnte sich selbst aus dem Auto befreien.

Die eingeklemmte Beifahrerein musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde.

Die Autobahn musste zwischen Homberg (Ohm) und Grünberg für zwei Stunden gesperrt werden. Ab Alsfeld-West staute sich der Verkehr zeitweise acht Kilometern Länge. Im Laufe des Vormittags wurden die Fahrspuren nach und nach freigegeben.

Nach Angaben der Polizei war der Tanklaster leer unterwegs, so dass keine Chemikalien auslaufen konnten.

Sendung: hr-iNFO, 22.11.2017, 8.00 Uhr