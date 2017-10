Traurige Nachricht aus dem Hanauer Wildpark: Die Polarwölfe Ayla und Scott sind schwer krank und werden den Winter vermutlich nicht überleben. Ihrer menschlichen "Wolfsmutter" steht ein schwerer Abschied bevor.

Ayla hinkt bemitleidenswert, sie hat eine Ballenverletzung. Scott leidet unter Darmproblemen und kann kaum noch fressen. Die beiden Polarwölfe im Hanauer Wildpark "Alte Fasanerie" bekommen inzwischen Hundefutter in Geleeform anstatt dicke Fleischbrocken. In Wurstscheiben sind Medikamente eingewickelt für die beiden todkranken schneeweißen Raubtiere.

"Ich glaube nicht, dass sie den Winter überleben. Das ist ein ganz schlimmer Gedanke für mich", sagt Marion Ebel, wildbiologische Leiterin im Wildpark , über die 13 Jahre alten Tiere. Es sei nun Zeit, Abschied zu nehmen. Anders als Polarwolf Khan, dem Dritten im Bunde, sollen die Tiere auf natürliche Weise sterben und nicht eingeschläfert werden.

Im Mai hatte der Wildpark in Hanau-Klein-Auheim bereits das publikumswirksame Wolfsgeheul eingestellt. Hunderte Zuschauer lauschten bis dahin regelmäßig dem schaurig-schönen Wolfsheulen, das Ebel 13 Jahre lang zusammen mit den Polarwölfen Ayla und Scott einstimmte. Zuletzt waren die Wölfe aber nicht mehr gut bei Stimme.

Polarwölfe sind größer als andere Wölfe. Sie wiegen zwischen 60 und 80 Kilogramm, ihre Standhöhe beträgt zwischen 80 und 100 Zentimetern. Im Vergleich zum Europäischen Wolf haben sie ein weißes, wesentlich dichteres Fell mit 6.500 Haaren auf einem Quadratzentimeter Fell. Damit können sie eisigen Temperaturen von minus 50 Grad trotzen.

Weitere Informationen

Hintergrund

In freier Wildbahn leben in Deutschland rund 400 Wölfe. "Hessen durchstreifen sie meist nur. Für sie ist es ein Transitland", erklärt Ebel. Doch wo sie gesichtet werden, gibt es viel Aufsehen. Anfang September wurde ein Foto veröffentlicht, das einem Naturfotograf in Wald-Michelbach gelang. Ein Glückstreffer. Er dokumentierte die Rückkehr des Wolfes in den Odenwald. Nach Angaben der hessischen Wolfsbeauftragten Susanne Jokisch ist der Nachweis in Südhessen der neunte in Hessen seit dem Jahr 2011.

