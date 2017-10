Auf der Suche nach Hinweisen auf einen Sexualstraftäter klingeln seit Mittwochmorgen Polizisten an jeder Haustür in Hünstetten-Limbach. Der Mann soll vergangenen Freitag eine Elfjährige missbraucht haben.

Rund 50 Beamte seien seit Mittwoch, 6 Uhr im 700-Einwohner-Ortsteil Limbach (Rheingau-Taunus) unterwegs, teilte die Polizei mit. Sie sollen lückenlos alle Bürger befragen. Davon erhofft sich die Polizei Hinweise auf den Mann, der am vergangenen Freitag eine Elfjährige an einer Bushaltestelle des Ortes in sein Auto gelockt und missbraucht haben soll.

Der Täter habe aufgrund des Ablaufs der Tat einen Bezug zum Hünstettener Ortsteil Limbach oder zur näheren Umgebung, ist die Polizei überzeugt. Darum habe sich eigens für den Fall eingerichtete Arbeitsgruppe zur Befragung aller Haushalte entschlossen, erklärten die Beamten.

DNA gesichert

Kriminaltechnisch sind die Ermittler inzwischen einen entscheidenden Schritt weiter. Spezialisten des Landeskriminalamtes konnten die DNA des unbekannten Täters sichern. Damit hätten sich die Bedingungen deutlich verbessert, den Mann zu finden, sagte ein Polizeisprecher.

Nach der Veröffentlichung eines Phantombildes des mutmaßlichen Täters waren bis Mittwoch rund 100 Hinweise auf den Mann eingegangen. Der Täter war am Freitag mit dem Kind in ein Waldstück gefahren. Dort soll er sich an der Elfjährigen vergangen und sie anschließend zur Schule nach Idstein gefahren haben. Von dort sei die Polizei alarmiert worden, hieß es.