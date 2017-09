So menschenleer wie hier soll es nach dem Willen der Behörden auch am Sonntag um die Bombe sein - im Umkreis von 1,5 Kilometern.

Polizei droht mit Festnahmen in Evakuierungszone

Weshalb darf die Polizei vor der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Frankfurt am Sonntag Anwohner notfalls mit Gewalt aus der Sperrzone bringen? Eine Allgemeinverfügung der Stadt macht es möglich - und legt sogar Grundrechte zeitweise auf Eis.

Der Frankfurter Krisenstab zur Entschärfung der Weltkriegsbombe am Sonntag hatte am Freitag noch einmal nachdrücklich an die betroffenen Bürger im Evakuierungsgebiet appelliert: Bitte nicht die Evakuierung aufhalten.

Im Radius von etwa 1,5 Kilometer um den Fundort der Bombe soll evakuiert werden. Bild © hessenschau.de

Mehr als 60.000 Menschen müssen am Sonntag bis 8 Uhr ihre Wohnung und das Sperrgebiet rund um die Weltkriegsbombe verlassen, die am Dienstag bei Bauarbeiten im Westend gefunden wurde.

"Wir haben große Sorge, dass es Menschen gibt, die unsere Warnung nicht ernst nehmen", sagte Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) auf einer Pressekonferenz. Der Kampfmittelräumdienst kann erst entschärfen, wenn die Polizei sicher ist, dass sich niemand mehr im 1,5 Kilometer weiten Evakuierungsradius aufhält. Wen die Polizei nach 8 Uhr noch antrifft, dem erteilt sie einen Platzverweis - oder nimmt ihn gleich mit.

Grundrecht gegen Grundrecht

Aber ein Platzverweis in der eigenen Wohnung - wie geht das? Immerhin schützt das Grundgesetz die freie Entfaltung der Persönlichkeit (Artikel 2), die Freizügigkeit (Artikel 11) und die eigene Wohnung (Artikel 13), um nur ein paar Grundrechte zu nennen.

Allerdings haben die Behörden hier eine "Güterabwägung" getroffen, erklärte Jörg Bannach, Leiter des Ordnungsamtes, im Gespräch mit hessenschau.de. Sie haben die genannten Grundrechte gegen ein weiteres abgewogen: Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Artikel 2). Und das wog schwerer.

Denn, so Feuerwehrchef Reinhard Ries: Falls die Entschärfung schief geht und die Bombe explodiert, "zerlegt sie durch den Überdruck, den sie erzeugt, alle Gebäude im Umkreis von mehreren hundert Metern". Und dann müssten Rettungskräfte sich ihrerseits Gefahr aussetzen und in das ungesicherte Gebiet, um die Menschen zu versorgen.

Haftungsverzicht und Klagen greifen nicht

Rechtsgrundlage, dass die Verantwortlichen diese Abwägung überhaupt treffen dürfen, ist das hessische Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG). Dort heißt es : "Die Gefahrenabwehr- und die Polizeibehörden können die erforderlichen Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Falle bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren."

Die Stadt Frankfurt hat daher eine Allgemeinverfügung erlassen (pdf-Download ), die verbietet, "sich innerhalb der Sperrzone innerhalb und außerhalb von Gebäuden sowie auf Straßen, Wegen und Plätzen aufzuhalten oder sie zu betreten". Klagen gegen diese Maßnahme, sagte Ordnungsamtsleiter Bannach am Freitag, "haben keine aufschiebende Wirkung". Und es kann auch niemand einen Haftungsverzicht unterschreiben und glauben, damit einen gemütlichen Tag auf dem eigenen Sofa verbringen zu dürfen.

"Die Größe des Sperrkreises ist nicht diskutierbar"

Polizei-Einsatzleiter Thomas Seidel sagte, die Beamten werden auch mit Helikoptern und Wärmebildkameras nachsehen, ob sich noch Menschen in den Häusern aufhalten. "Und wir werden jede Klingel innerhalb des Sperrkreises betätigen." Mehrere tausend Beamte sind dafür im Einsatz. Falls sie jemanden im Sperrgebiet antreffen, sagte Ordnungsdezernent Frank, werden sie mit ihm reden, "aber nicht sehr lange. Und dann werden wir ihn einfach mitnehmen."

Der Feuerwehr-Chef ergänzt: Ob der Radius wirklich 1,5 Kilometer groß sein muss, "ist nicht diskutierbar. Darüber haben wir schon diskutiert."

Weitere Informationen Service für betroffene Bürger Bürgertelefon: (auch für die Anforderung von Kranken- und Behindertentransporten) 069/212111

Alternativ zum Bürgertelefon für Fragen rund um die Evakuierung: 115 (Sa. und So., 8-18 Uhr)

Infotelefon Bürgerhospital: 069/1500-5929 (Patienten), 069/1500-5930 (Schwangere)

Infotelefon Marienkrankenhaus: 069/79390

Tierrettungsdienst (wenn Haustiere nicht länger zuhause bleiben können) 0700/95295295

Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicetelefon 069/24248024

Aktuelle Informationen der Feuerwehr gibt es hier .

. Infos der Frankfurter Polizei hier . Ende der weiteren Informationen

Wer den Ablauf nachhaltig verzögert, muss mit heftigen Konsequenzen rechnen: "Wenn jemand meint, den Zug aufhalten zu müssen, da entstehen immense Kosten", sagte Frank. Denn dann dauert der Einsatz länger, und auch die Patienten der Krankenhäuser können später zurück.

Deshalb appellierte auch Leo Latasch, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes der Stadt, an die Einwohner. "Für uns ist es ganz wichtig, dass der Zeitplan exakt eingehalten wird." Und falls jemand meint, ihn betreffe die Maßnahme nicht, weil er nur am Rande des Sperrkreises liegt, dem sagt Latasch: "Auch die beiden evakuierten Krankenhäuser liegen am Rand des Sperrkreises. Aber die Entscheidung, ob die Evakuierung notwendig ist, treffen nicht wir, sondern die Leute, die die Bombe entschärfen."

