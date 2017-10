Nach den Luftgewehr-Schüssen auf einen ICE in Frankfurt sucht die Polizei nach den bislang unbekannten Schützen. Der beschädigte Zug wird weiter untersucht.

Die Schüsse aus mindestens einem Luftgewehr waren am Montagnachmittag im Bereich von Frankfurt-Louisa gefallen. Reisende berichteten der Polizei, sie hätten gegen 15.30 Uhr drei Männer in einem Wald an der Strecke gesehen.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag sagte, wird weiterhin gegen die unbekannten Täter wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Bislang gebe es keine konkreten Erkenntnisse, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. "Wir hoffen darauf, dass sich mögliche Zeugen im Laufe der Woche melden", fügte er hinzu.

Die Bundespolizei hatte den ICE-Zug bei seinem nächsten planmäßigen Halt am Frankfurter Flughafen untersucht. Die Beamten stellten dabei mehrere beschädigte Scheiben fest. "Glücklicherweise wurde keine Scheibe durchschlagen und kein Reisender verletzt", sagte ein Sprecher.

400 Reisende mussten Zug verlassen

Die Polizei beschlagnahmte den Zug, um Spuren zu sichern. Die 400 Reisenden mussten den ICE am Flughafen verlassen und mit anderen Zügen weiterfahren.

Nach Angaben des Polizeisprechers wird der beschädigte ICE nun von Kriminaltechnikern weiter untersucht. Im Laufe der Woche - wahrscheinlich am Donnerstag - dürften erste Ergebnisse vorliegen.

Sendung: hr-iNFO, 2. Oktober 2017, 23 Uhr