Schneller Erfolg des BKA: Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung von Fahndungsfotos ist in der Nacht zum Dienstag ein mutmaßlicher Sexualstraftäter festgenommen worden. Geschnappt wurde er in einem Hotel.

Bei dem festgenommenen Mann handelt es sich um den mutmaßlichen Täter, wie die Generalstaatswanwaltschaft Frankfurt am Dienstag bestätigte. Am frühen Morgen hatte das Bundeskriminalamt (BKA) bereits auf Twitter von der Festnahme berichtet.

Der Verdächtige ist den Angaben zufolge 45 Jahre alt und stammt aus Viersen in Nordrhein-Westfalen. Festgenommen wurde er um 2:45 Uhr in einem Hotel in Krefeld durch die örtliche Polizei. Er habe keinen Widerstand geleistet. Der Mann wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung

Der Verdächtige soll zwischen Oktober 2014 und Ende 2017 mehrfach zwei Kinder missbraucht haben. Das BKA in Wiesbaden und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hatten am Montag mehrere Bilder von dem Mann veröffentlicht. Es seien zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, mit deren Hilfe der Verdächtige identifiziert werden konnte.

Anschließend konnten Ermittler die Wohnung des Mannes ausfindig machen und sie durchsuchen. Dabei trafen sie zwar nicht den 45-Jährigen an, stellten aber elektronische Datenträger mit Beweismaterial sicher.

Der Mann hatte sich bei seinen Taten an den etwa sieben und zehn Jahre alten Jungen selbst gefilmt und die Aufnahmen ins Darknet gestellt. Insgesamt liegen den Behörden nach eigenen Angaben mehr als 3.800 Bild- und Videodateien vor, die den Missbrauch in einer Dachgeschosswohnung zeigen. Ermittelt wird wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie der Herstellung von kinderpornografischen Schriften.

Sendung: hr-iNFO, 27.06.2018, 6 Uhr