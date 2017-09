Die Polizei in Gießen sucht nach einem 32-Jährigen, der seine Ex-Freundin niedergestochen haben soll. Die Ermittler vermuten, dass der Mann sein Aussehen verändert haben könnte - und veröffentlichten nun ein neues Fahndungsfoto.

Der 32 Jahre alte Mann wird seit Ende August gesucht. Er soll am 27. August seine frühere Lebensgefährtin in deren Wohnung in Gießen aufgesucht haben. Dabei soll er ein Messer gezückt und mehrfach auf die 27-Jährige eingestochen haben. Anschließend floh er. Die Frau überlebte die Attacke schwer verletzt.

Die Ermittler halten den Mann für dringend tatverdächtig. Er lebte zuletzt in einer Asylunterkunft im Landkreis Gießen. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl wegen des Verdachts der versuchten Tötung.

Der Beschuldigte wurde in den vergangenen Tagen laut Polizei mehrfach von Zeugen in Gießen gesehen. Er nannte sich laut Zeugen wahlweise "Tanneer Akhtar" oder "Rashid Mahmood". Den Zeugenaussagen zufolge soll er jetzt eine Glatze tragen. Daher veröffentlichten die Ermittler am Mittwoch ein weiteres Fahndungsfoto von dem Verdächtigen, auf dem der 32-Jährige mit abrasierten Haaren zu sehen ist. Besonders auffällig sei eine sternförmige Narbe unter dem linken Auge des Verdächtigen, heißt es in dem Fahndungsaufruf.

Sendung: hr4, 06.09.2017, 12.30 Uhr