Polizisten stürmten den Hochzeitssaal in Hofheim. Bild © Michael Seeboth (hr)

Polizei-Großaufgebot stürmt Hochzeitsfeier in Hofheim

Wegen einer vermeintlichen Massenschlägerei hat die Polizei mit einem Großaufgebot eine Hochzeitsfeier in Hofheim gestürmt. Stühle und Gläser flogen. Von Tätern und Opfern fehlte am Ende aber jede Spur.

Gleich mehrere Notrufe waren am Donnerstagabend bei der Polizei in Hofheim (Main-Taunus) eingegangen. Die besorgten Anrufer berichteten von einer Massenschlägerei auf einer Hochzeitsfeier mit rund 400 Gästen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Maschinengewehre und Krankenwagen

Auf das Schlimmste gefasst, schickten die Beamten ein Großaufgebot zur Feierlokalität in ein Gewerbegebiet im Ortsteil Wallau. Teils schwer bewaffnete Polizisten mit Maschinengewehren im Stile eines Spezialeinsatzkommandos rückten an. Auch Krankenwagen standen bereit.

Vor Ort waren dann weder Täter noch Opfer auffindbar. Sie sollen vor dem Eintreffen der Beamten geflüchtet sein, hieß es. Nach Zeugenaussagen soll ein randalierendes Paar Gläser und Stühle geworfen und auf andere Gäste eingeschlagen haben. Gegen die beiden wird wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Hintergründe sind bislang noch unklar.

