Kleine Brände, Eierwürfe und Kunstblut an Hauswänden: Für die Polizei gab es an Halloween zahlreiche Einsätze. Auch Horror-Clowns waren unterwegs. Drei Kinder wurden von Beamten ihren Eltern übergeben.

Horror-Clown (Archivbild) Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Viele Einsätze haben die Polizei in Hessen in der Halloween-Nacht auf Trab gehalten. Die Delikte seien überwiegend harmlos gewesen und nicht über das hinausgegangen, was es an anderen Partyabenden auch gebe, berichteten Polizeisprecher am Mittwochmorgen.

Turnmatten zerstört, Kursteilnehmer erschreckt

Schwerwiegendere Delikte wie Körperverletzung und Sachbeschädigung gebe es an Halloween genauso wie an anderen Abenden, an denen Menschen feiern und Alkohol trinken. Unklar ist, ob ein Fall randalierender junger Leute in Schwalbach (Main-Tanus) im Zusammenhang mit Halloween steht.

"Kleinere Einsätze hatten wir massenhaft", sagte ein Polizeisprecher aus Darmstadt. Schaden von mehreren Tausend Euro richteten demnach Kinder in einer Turnhalle im Darmstädter Stadtteil Eberstadt an. Mehrere Turnmatten wurden zerstört.

Die Kinder "warfen mit Eiern um sich und nahmen auch die Besucher eines dort stattfindenden Fitnesskurses ins Visier", sagte ein Sprecher der Polizei. Drei Kinder im Alter von 12 bis 13 Jahren wurden festgenommen und anschließend ihren Eltern übergeben.

Hauswände durch Kunstblut beschädigt

Die Polizei in Nordhessen beschäftigten "überwiegend Eierwürfe und kleinere Böller" sowie Mülltonnenbrände. Außerdem hätten in Immenhausen und Hofgeismar (beide Kassel) Horror-Clowns ihr Unwesen getrieben und Kinder verängstigt.

Die Bilanz falle aus polizeilicher Sicht eher positiv aus, sagte der Sprecher aus Kassel. "Nur eine Strafanzeige wegen einer eingeworfenen Scheibe eines Wohnhauses ist, auch wenn für die Betroffenen sehr ärgerlich, in der Gesamtbetrachtung eher unauffällig."

Ein Polizeisprecher aus Fulda berichtete von Sachbeschädigungen an Hauswänden durch Eier und Kunstblut, von angezündeten Mülleimern und von Beschwerden über umherziehende Kinder.

Sendung: hr-iNFO, 1.11.2017, 6 Uhr