Zwei Wagen standen in der Nacht zum Sonntag im noblen Frankfurter Westend in Flammen. Am Morgen stellte sich ein Mann der Polizei und erklärte, die Brände gelegt zu haben. Ob er auch für weitere Feuer verantwortlich ist, wird jetzt ermittelt.

Der oder die Täter schlugen im Morgengrauen zu: Gegen 6 Uhr wurden Sonntagfrüh zwei brennende Autos im Frankfurter Westend gemeldet. Ein Peugeot und ein Audi A3 standen in der Feuerbachstraße in Flammen, wie die Polizei auf hr-Nachfrage mitteilte. Beide Wagen waren am Straßenrand geparkt und brannten völlig aus. Die Schadenshöhe schätzte die Polizei auf eine Zahl "im unteren fünfstelligen Bereich".

Wenig später tauchte auf dem Polizeirevier ein Mann auf und erklärte, die Brände gelegt zu haben. Die Beamten nahmen ihn fest. Allerdings ist nach Polizeiinformationen seine Identität noch nicht abschließend geklärt. Nach seinen Angaben ist er 40 Jahre alt und rumänischer Staatsbürger. Er sagt, er sei erst vor wenigen Tagen nach Deutschland gekommen.

Zahlreiche Brände im Stadtgebiet

Schon häufig hatten in den vergangenen Wochen und Monaten in Frankfurt Autos gebrannt. Zuletzt stand ein Kleintransporter an Ostermontag im Stadtteil Bonames in Flammen, davor brannten ein Fahrzeug in Sachsenhausen sowie fünf Wagen im Holzhausenviertel im Nordend aus. Nun war das noble Westend an der Reihe.

Bereits im Dezember hatten sich Autobrände gehäuft. Auch ein Zusammenhang zu der Brandserie um den zerstörten Goetheturm wird geprüft.

