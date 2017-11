Im Fall der beim Walken in Bad Hersfeld vergewaltigten Frau prüft die Polizei am Montag weiter eingegangene Hinweise. Die Beamten suchen nach einem Jogger, der die Frau bewusstlos getreten und vergewaltigt haben soll.

"Es sind Hinweise eingegangen, die wir prüfen", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Osthessen am Montag. Konkrete Ergebnisse gebe es nicht. Die Beamten hatten sich am Samstag mit dem Fall an die Öffentlichkeit gewandt und Zeugen aufgefordert, sich zu melden. Das betreffende Waldstück werde weiter durchsucht, sagte der Sprecher.

Die Frau im Alter von Anfang 20 war am Freitagmittag auf einer Nordic-Walking-Runde auf dem beliebten "Soltzbachtalradelweg", der von Bad Hersfeld bis nach Schenklengsfeld (Hersfeld-Rotenburg) führt. Dabei kam ihr nach ihrer Schilderung ein unbekannter Jogger entgegen, der sie unvermittelt gegen den Oberschenkel trat. Darauf stürzte sie, verletzte sich am Kopf und blieb bewusstlos liegen. Als sie wieder aufwachte, war ihre Kleidung heruntergezogen und der Slip zerrissen.

Untersuchung bestätigt Vergewaltigung

Eine medizinische Untersuchung bestätigte den Ermittlern zufolge den Verdacht der Vergewaltigung. Die Frau hatte ihren Freund per Handy alarmiert, nachdem sie wieder zu sich gekommen war.

Die Polizei sucht seither nach Zeugen, die den mutmaßlichen Täter oder andere Personen gesehen haben könnten. Der Unbekannte soll etwa 40 Jahre alt sein, auffällig helle Haut haben und ein gelbes T-Shirt, eine schwarze Mütze und eine dunkle Sonnebrille getragen haben. Die verletzte Frau war nach eigener Aussage vor dem Vorfall auf dem sogenannten Kinderweg "Erlebnis Solzbachtal" zwei Kindern und einem älteren Päarchen auf einer Parkbank begegnet.

