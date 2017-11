Ein Jugendlicher ist bei einer Massenschlägerei in Marburg niedergestochen worden. Bis zu 30 Personen sollen an der Prügelei beteiligt gewesen sein. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde ein Jugendlicher in der Marburger Innenstadt niedergestochen. Der 16-Jährige kam mit einer tiefen Wunde am Bein in ein Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war er an einer Massenschlägerei beteiligt. "Wir gehen davon aus, dass es zuvor ein Handgemenge gegeben hat", sagte ein Sprecher der Behörde. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagabend.

Hintergründe völlig unklar

Zeugen hatten eine Schlägerei mit 20 bis 30 Menschen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Nähe des Hauptbahnhofs gemeldet. Als eine Streife eintraf, sah sie nur noch, wie mehrere Menschen wegliefen.

Ein 15-Jähriger aus der Gruppe wurde gefasst und festgenommen. Der junge Mann setzte sich dabei so zur Wehr, dass die Beamten Pfefferspray einsetzen mussten. Die Hintergründe der Auseinandersetzung und die Anzahl der Beteiligten waren zunächst völlig unklar.

Bereits Anfang Oktober hatte es bei einer Massenschlägerei in Marburg zwei Schwerverletzte gegeben.