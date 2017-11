Polizei stellt Mord an Johanna Bohnacker in Ranstadt nach

Mit einem alten VW Jetta haben Polizisten am Donnerstag in Ranstadt versucht, den Mordfall Johanna Bohnacker zu rekonstruieren - an der Stelle, an der die Achtjährige 1999 ins Auto gezerrt wurde.

Ein roter VW Jetta biegt ab auf einen kleinen Weg in unmittelbarer Nähe zum Sportgelände der Wetterau-Gemeinde Ranstadt-Bobenhausen. Hinter dem Steuer sitzt ein Polizist, in der Nähe stehen Kollegen mit Kameras. In der Luft surrt eine Kamera-Drohne. Zuvor war hier bereits eine Polizistin mit Perücke auf einem Fahrrad unterwegs - sie stellte das Mädchen dar.

20 Beamte sind am Donnerstagmorgen im Einsatz am Ortsrand von Bobenhausen. Sie rekonstruieren den Mordfall Johanna Bohnacker, der vor fast 20 Jahren für großes Entsetzen sorgte. Ein Unbekannter zerrte 1999 die Achtjährige an dieser Stelle in sein Auto - einen VW Jetta. Er missbrauchte Johanna sexuell und tötete sie. Unter den Beamten am Donnerstag sind auch einige Ermittler der SOKO "Johanna“, die fast zwei Jahrzehnte lang vergeblich versuchten, den Fall zu lösen.

Der Verdächtige gesteht - aber sagt er die Wahrheit?

Seit einigen Wochen hat der Fall eine neue Dynamik bekommen: Die Polizei hat einen 41-Jährigen festgenommen, der dringend tatverdächtig ist. Der Mann ist laut Polizei geständig. Aber ob er die Wahrheit sagt, müssen die Polizisten erst noch prüfen. Bevor es aber zum Prozess kommt, will die Polizei, "in Bildern dokumentieren, wie das Ganze abgelaufen sein könnte", sagt Polizeisprecherin Sylvia Frech: "Es ist wichtig zu sehen, ob die Angaben, die der Verdächtige macht, so zutreffen, oder ob das doch ganz anders geschehen sein muss.“ Die Ergebnisse fließen in die Anklageschrift der Gießener Staatsanwaltschaft ein.

Neben den Ergebnissen der Dreharbeiten und Ermittlungen in Bobenhausen müssten weitere Daten ausgewertet und auch weitere Spuren verfolgt werden, sagt Staatsanwalt Thomas Hauburger. "Das muss natürlich sorgfältig gemacht werden. Deshalb wird es wird wohl einige Monate dauern, bis die Anklageschrift steht und der Prozess beginnt.“

