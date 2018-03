Am frühen Morgen sollen sie vor einer Gießener Disco mit drei Männern in Streit geraten sein. Sie verletzten einen lebensbedrohlich, einen anderen schwer. Nun hat die Polizei Phantombilder der Verdächtigen veröffentlicht.

Mit Phantombildern sucht die Polizei in Gießen nach zwei Unbekannten, die vor knapp zwei Wochen vor einer Disco mehrere junge Männer angegriffen und zum Teil schwer verletzt haben sollen. Die Beamten hoffen auf Hinweise, um die beiden festnehmen zu können. Ihnen wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Einer der beiden Angreifer soll Zeugenangaben zufolge zwischen 17 und 20 Jahre alt sein, etwa 1,75 Meter groß, schwarze Haare und ein markantes Kinn haben. Der andere soll etwa 16 Jahre alt sein, auffallend schwarze Locken haben und mit 1,70 Meter etwas kleiner sein. Zeugen sagten, dem Aussehen nach könnten die Verdächtigen aus dem nordafrikanischen oder arabischen Raum stammen.

Mit dem Messer am Hals verletzt

Die Verdächtigen sollen am frühen Morgen des 10. März drei junge Männer beim Verlassen der Disco "Harlem" in Gießen angesprochen haben. Nach einem Wortwechsel sollen die beiden auf einen damals 19-Jährigen eingeschlagen haben, der daraufhin zu Boden ging. Einer der Verdächtigen soll dann mit einem Messer auf den jungen Mann eingestochen und ihn lebensbedrohlich am Hals verletzt haben. Ein 20-Jähriger, der dem Angegriffenen zu Hilfe kommen wollte, wurde erheblich am Arm verletzt. Der dritte aus der Gruppe blieb unverletzt.

Nach der Tat flüchteten die beiden Täter in Richtung Oswaldsgarten.

Sendung: hr-fernsehen, Maintower, 22.3.2018, 18 Uhr