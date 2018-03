Mit einem Video aus einer Überwachungskamera hofft die Polizei in Kassel auf neue Hinweise zum Anschlag auf eine Moschee. Die Täter gingen beim Werfen von Brandsätzen äußerst unbeholfen vor - und verhinderten damit Schlimmeres.

Auf der kurzen Videosequenz sind vier Personen zu sehen, allesamt mit Kapuzen getarnt und daher kaum zu erkennen. Einer von ihnen schlägt mit einem Gegenstand auf eine Scheibe ein, die anderen werfen Brandsätze.

Es sind die Bilder einer Überwachungskamera vor einer Moschee in der Kasseler Bunsenstraße, auf die in der Nacht zum Sonntag ein Brandanschlag verübt worden war. Mit der Veröffentlichung der Aufnahmen hofft die eigens eingerichtete Staatsschutz-Ermittlergruppe "AG BS73" nach bislang erfolgloser Fahndung auf neue Hinweise, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Fenster zum Gebetsraum verfehlt

Die Tat ereignete sich gegen 5:30 Uhr im Kasseler Norden. Insgesamt drei Brandsätze wurden gegen das Gebäude des türkisch-islamischen Kulturzentrums geworfen. Nur, weil die Angreifer beim Werfen das zuvor eingeschlagene Fenster zum Gebetsraum verfehlten, wurde Schlimmeres verhindert. Die brennenden Gegenstände zerbarsten oder prallten von der Fassade zurück.

Letztlich gab es neben dem zerstörten Fenster lediglich leichte Schäden an der Außenwand. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Doch die Ermittler des Staatsschutzkommissariats gehen von einer politisch motivierten Tat aus und fahnden wegen schwerer Brandstiftung nach den Tätern.

Suche nach Autofahrern

In diesem Zusammenhang sucht die "AG BS73" – die Name steht für den Tatort in der Bunsenstraße 73 – zudem mindestens zwei Autofahrer, die wahrscheinlich kurz nach oder noch während der Tat in unmittelbarer Nähe vorbeigefahren waren und die Angreifer eventuell gesehen haben.