Wer hat die Luftgewehr-Schüsse auf einen ICE in Frankfurt abgegeben? Die Polizei tappt weiter im Dunkeln. Noch gibt es keine heiße Spur.

Zwei Tage nach den Schüssen mit einem Luftgewehr auf einen fahrenden ICE in Frankfurt sucht die Polizei weiter nach den Tätern. "Es gibt noch keine konkreten Hinweise aus der Bevölkerung", sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch zu hessenschau.de. Der beschädigte Zug wurde mittlerweile von Kriminaltechnikern in Frankfurt untersucht. Zu den Ergebnissen konnte der Sprecher nichts sagen.

Die Polizei fahndet nach drei Männern, die am Montag mit mindestens einem Luftgewehr auf den fahrenden ICE zwischen Frankfurt-Louisa und Stadion geschossen hatten. Reisende wurden nicht verletzt, mehrere Scheiben beschädigt. Fahrgäste hatten berichtet, die Männer auf einer Anhöhe in dem Waldstück gesehen zu haben, als die Schüsse fielen.

Die Bundespolizei hatte den ICE bei seinem nächsten planmäßigen Halt am Flughafen Frankfurt gestoppt und dabei die Beschädigungen festgestellt. Der Zug wurde daraufhin beschlagnahmt, um Spuren zu sichern. Die 400 Reisenden mussten den ICE verlassen und mit anderen Zügen weiterfahren.

Sendung: hr3, 04.10.2017, 7.30 Uhr