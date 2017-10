Warum hat der Goetheturm gebrannt? Diese Frage beschäftigt die Frankfurter auch einen Tag nach dem Feuer an ihrem beliebten Wahrzeichen. Die Ermittlungen der Polizei sind angelaufen.

Die Ursache für den Brand am Goetheturm in Frankfurt ist noch offen. Brandermittler der Polizei haben sich bereits einen ersten Überblick in den Trümmern verschafft. "Jetzt untersuchen wir Proben der verkohlten Reste in unseren Labors auf Brandbeschleuniger", sagte ein Polizeisprecher am Freitag zu hessenschau.de.

Schnelle Ergebnisse sind jedoch nicht zu erwarten. Die Untersuchung könne mehrere Tage bis Wochen dauern. "Die Ermittlungen werden aber noch die nächsten Tage weitergehen", sagte der Sprecher. Die Polizei hofft weiter auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Verdacht auf Brandserie

Der rund 85 Jahre alte Aussichtsturm im Stadtwald war am frühen Donnerstag völlig abgebrannt. Die Polizei hält Brandstiftung für wahrscheinlich.

Möglicherweise haben es die Ermittler sogar mit einer Brandserie zu tun. Im Frühsommer hatten Holz-Pavillons in zwei Frankfurter Parks und ein Aussichtsturm in Kelkheim im Taunus gebrannt. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Brandstiftung. "Noch ist aber alles offen", sagte der Sprecher.

Die Stadt Frankfurt will den Turm wieder aufbauen. Spenden dafür werden bereits gesammelt.