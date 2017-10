Polizei will Einbrecher künftig am Tatort empfangen

Dank einer Software zur Prognose von Einbrüchen will die Polizei Kriminellen in ganz Hessen ab sofort einen Schritt voraus sein. Innenminister Beuth glaubt: Serieneinbrecher müssen sich in den Wintermonaten warm anziehen.

Den landesweiten Startschuss für eine neue Art der Einbruchsbekämpfung hat Innenminister Peter Beuth (CDU) am Montag im Polizeipräsidium Westhessen gegeben. Eine von den Behörden selbst entwickelte Software soll helfen, die nächsten Ziele von Wohnungseinbrechern zu prognostizieren.

Erfahrungswerte zeigen, dass professionelle Einbrecher oft mehrmals hintereinander in der gleichen Gegend zuschlagen und dabei bestimmten Mustern folgen. Auf dieser Erkenntnis fußt das Programm. Es steht ab sofort landesweit auf den Polizei-PCs zur Verfügung. Im Laufe des Jahres soll eine App für die Dienst-Smartphones der Beamten folgen.

Weitere Informationen 60.000 Einbrüche in Datenbank Die Computersoftware errechnet anhand statistischer Daten die Wahrscheinlichkeit dafür, dass in einem bestimmten Gebiet zu einer bestimmten Zeit eingebrochen wird. Dazu wurden die Computer mit den Daten von 60.000 Einbrüchen der vergangenen Jahre gefüttert. Ende der weiteren Informationen

Beuth verweist auf "messbare Erfolge"

Die Prognosesoftware mit dem Namen "KLB-operativ" (Kriminalitätslagebild) war zuvor vom Landeskriminalamt (LKA) entwickelt und monatelang in mehreren Polizeidirektionen auf ihre Tauglichkeit geprüft worden.

Offenbar erfolgreich: In der Testphase seien der Polizei "messbare Erfolge in diesem schwer zu bekämpfenden Deliktsfeld" gelungen, teilte Beuth am Montag mit. In einer ersten Versuchsphase im Winter 2015/16 waren die Einbrüche laut LKA um 14 Prozent zurückgegangen.

Weitere Informationen Wie funktioniert die Software? Jeden Morgen werden die Daten der zurückliegenden Tage analysiert. Tatzeit, Umgebung und Vorgehensweise der Täter fließen in die Analyse ein.

Einzelne Kriterien werden mit einer Punkteanzahl - einem Score - versehen. Bestimmte Vorgehensweisen etwa, die auf professionelle Banden hindeuten, erhalten einen hohen Score.

Auf Basis der Daten erstellt das Programm eine Karte, auf der aktuell besonders gefährdete Wohngebiete farblich markiert sind.

Die Polizeidirektionen entscheiden in Absprache, an welchen dieser Bereiche sie erhöhte Präsenz zeigen und gegebenenfalls Kontrollen durchführen. Ende der weiteren Informationen

"Bei der Analyse dieser Fälle lassen sich vielfach Tatmuster erkennen, die auf professionelle, gezielt und planvoll vorgehende Serientäter schließen lassen", sagte Beuth. Diese Muster müssten vor allem während der fallintensiven dunklen Jahreszeit täglich berechnet werden, um potenziellen Einbrechern das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Die Anti-Einbrecher-Software des LKA im Einsatz. Bild © Uwe Gerritz (hessenschau.de)

LKA widerspricht Kritik am Datenschutz

Das Prinzip der massenhaften Auswertung von Daten zur Prognoseerstellung und zielgerichteten Steuerung von Maßnahmen ist nicht neu. Was unter dem Stichwort "Big Data" im Marketing und der Werbung schon weit verbreitet ist, ist in den USA und in Großbritannien auch im Kampf gegen Kriminelle unter der Bezeichnung "Predictive Policing" schon verbreitet.

Kritikern, die darin den Datenschutz gefährdet sehen, widerspricht das LKA. Es würden keine personenbezogenen Daten erhoben, anders als etwa in der Werbung. Auch hätten Datenschützer die Software als unbedenklich eingestuft.

KLB-operativ ist eine Eigenentwicklung und hat rund 350.000 Euro gekostet, wie Landespolizeipräsident Udo Münch vorrechnete. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern, die mit ähnlichen Softwarelösungen arbeiten, die aber von Fremdfirmen entwickelt werden, bleibe Hessen stets Herr über die eigenen Daten. Das Land wolle KLB-operativ bei Interesse gerne auch anderen Bundesländern zur Verfügung stellen, erklärte Beuth.

Zahl der Einbrüche sinkt um 10 Prozent

Der Innenminister rechnet in diesem Jahr mit weniger Wohnungseinbrüchen. Nach Auswertung der bislang vorliegenden Daten hoffe er, dass sich die im Vorjahr eingeleitete Trendwende 2017 fortsetzen werde, sagte der Minister am Montag in Wiesbaden. Im Vorjahr war die Zahl der Wohnungseinbrüche um zehn Prozent auf 10.405 zurückgegangen. Zuvor wurde jahrelang ein Anstieg verzeichnet. Die Wohnungseinbruchsstatistik für Hessen wird Anfang nächsten Jahres veröffentlicht.

Als wichtiges Signal im Kampf gegen Einbrecher wertete Beuth die Entscheidung der Bundesregierung vom März, Wohnungseinbruchsdiebstahl härter zu bestrafen. Für Einbrüche in dauerhaft genutzte Privatwohnungen ist nun eine Mindeststrafe von einem Jahr vorgesehen. Bislang drohten Einbrecher in minder schweren Fällen Strafen von mindestens drei Monaten.