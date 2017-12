zum Artikel Polizeiseelsorger : Da sein, nachdem das Blaulicht aus ist

Marburg: Sinkende Akzeptanz in der Gesellschaft, steigender öffentlicher Druck und immer die Frage, was rechtens ist und was richtig: Die Herausforderungen an Polizisten sind immens. Um sie zu bewältigen, helfen Polizeiseelsorger wie Pfarrer Stefan Ott. [mehr]