Ein ganzes Großstadtviertel in Frankfurt wird geräumt, um eine 1,8-Tonnen-Bombe zu entschärfen. Zur Stunde findet eine Pressekonferenz von Ordnungsamt, Polizei und Feuerwehr statt. Wir berichten im Liveticker.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Um 6 Uhr am Sonntag soll die Evakuierung der Sperrzone mit einem Radius von eineinhalb Kilometern beginnen. Um 8 Uhr sollen die mehr als 60.000 betroffenen Anwohner ihre Häuser verlassen haben, damit die Sprengmeister zwischen 12 und 16 Uhr eine riesige Weltkriegs-Luftmine im Frankfurter Westend entschärfen können. Um 20 Uhr wird die Sperrzone wieder freigegeben. Das ist der Plan für den Ablauf. Möglicherweise geht er so nicht auf.

Weitere Informationen Liveticker Wir berichten seit 14.30 Uhr live aus der Pressekonferenz von Ordnungsamt, Polizei und Feuerwehr Ende der weiteren Informationen

Auf einer erneuten Pressekonferenz informieren Ordnungsamt, Polizei und Feuerwehr zur Stunde über den aktuellen Stand. Bereits am Donnerstag erläuterten sie ihr Vorhaben. Nun müssen die Verantwortlichen aufgrund bisheriger Erfahrungen damit rechnen, "dass es bei den Maßnahmen am Sonntag zu erheblichen Verzögerungen kommen könnte" - so heißt es in einer Mitteilung.

Problem Uneinsichtigkeit

Dahinter steht offenbar vor allem die Befürchtung, dass die Evakuierung länger dauert - nicht zuletzt, weil zu viele Anwohner die Aufforderung nicht ernst nehmen und damit den vorgesehenen Zeitablauf durcheinanderbringen. Bislang gilt für Sonntag in der Zeit von 8 bis 20 Uhr ein Aufenthaltsverbot in der ausgewiesenen Sperrzone.

Unterdessen ist die Evakuierung in den beiden Kliniken Bürgerhospital und Marienkrankenhaus ebenso angelaufen wie in 20 Altenheimen. Betroffen sind unter anderem Frühchen der größten hessischen Neugeborenenstation im Bürgerhospital, Intensivpatienten, die beatmet werden müssen sowie todkranke Menschen, die palliativmedizinisch versorgt werden. Auch die Bundesbank, das Polizeipräsidium und der Hessische Rundfunk werden am Sonntag geräumt.

Auch die Auswirkungen auf den Verkehr werden erheblich sein. Das reicht über die für Fahrzeuge aller Art und auch den öffentlichen Nahverkehr am Sonntag gesperrte Evakuierungszone hinaus. Schon ab Freitagabend um 22 Uhr geht auf der Tank- und Rastanlage "Taunusblick" an der A5 in Richtung Basel aus logistischen Gründen nichts mehr. Von Sonntag 9 Uhr an wird ein Abschnitt der A66 ab dem Nordwestkreuz ebenfalls gesperrt.

Wirkung reicht zwei Kilometer weit

Die britische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, eine Luftmine des Typs HC-4000, war am Dienstag auf einer Baustelle im Stadtteil Westend in der Nähe des Uni-Campus gefunden worden. Experten des Kampfmittelräumdienstes wollen den Zünder mit Hilfe von Raketenklemmen entfernen.

Weitere Informationen Service für betroffene Bürger Bürgertelefon: (auch für die Anforderung von Kranken- und Behindertentransporten) 069 212111

Infotelefon Bürgerhospital: 069 1500-5929 (Patienten), 069 1500-5930 (Schwangere)

Infotelefon Marienkrankenhaus: 069 79390

Tierrettungsdienst (wenn Haustiere nicht länger zuhause bleiben können) 0700 95295295

Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicetelefon 069 24248024

Aktuelle Informationen der Feuerwehr gibt es hier

Infos der Frankfurter Polizei hier . Ende der weiteren Informationen

Die Luftmine enthält 1.400 Kilogramm Sprengstoff. In einem Umkreis von 100 Metern könnte sie die Gebäude zerstören, in einer Entfernung von bis zu einem Kilometer würden Türen und Fensterrahmen herausgerissen. Und noch in zwei Kilometern Entfernung würden vermutlich Fensterscheiben zerbersten.

Die Bombe hätte nach dem Abwurf eigentlich in der Luft explodieren und durch die Druckwelle als sogenannter "Dachöffner" wirken sollen: Die Explosionen deckten Dächer ab, Brandbomben sorgten für die gefürchteten Feuerstürme.

Sendung: hr-iNFO, 01.09.2017, 14 Uhr