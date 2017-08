Beim Tag der offenen Tür auf einem Flugplatz in Eschwege ist eine Propellermaschine abgestürzt. Der Pilot und drei Besucher wurden schwer verletzt, unter ihnen ein Kleinkind.

Ein schwerer Flugunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag während des "Tages der offenen Tür" auf dem Flugplatzgelände "Stauffenbühl" in Eschwege (Werra-Meißner). Vier Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Eine Propellermaschine geriet nach Angaben der Polizei beim Landeanflug in Turbulenzen, weil das Flugzeug von einer starken Windböe erfasst wurde. Der 55 Jahre alte Pilot aus Sontra habe den Anflug abbrechen müssen und sei in geringer Höhe weitergeflogen. Die Tragfläche sei dann an einem Hindernis hängen geblieben und die Maschine an einem Waldrand abgestürzt.

Insassen waren Flugschau-Besucher

An Bord des Flugzeugs befanden sich außer dem Piloten ein 29-Jähriger aus Bad Hersfeld, ein dreijähriges Kind aus Eschwege sowie eine 64-Jährige aus Wehretal, die als Gäste des Publikumstags an einem Rundflug teilnahmen. Alle Insassen erlitten nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen. Sie kamen in eine Klinik.

Die Veranstaltung wurde nach dem Unfall abgebrochen. Mehrere hundert Menschen seien zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Gelände gewesen. Sie seien durch das abstürzende Flugzeug jedoch nicht in Gefahr gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

