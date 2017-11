Drei Umweltaktivisten stehen in Frankfurt vor Gericht. Sie sollen 2015 einen ICE mit Bundesumweltministerin Hendricks an Bord im Hauptbahnhof blockiert und dabei sich selbst und andere in Gefahr gebracht haben.

Die Anklage vor dem Frankfurter Amtsgericht wirft den drei Aktivisten - zwei Männern und einer Frau - gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr vor. Sie sollen demnach einen ICE im Hauptbahnhof für mehrere Stunden blockiert haben.

Der Zug sollte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) am 28. November 2015 von Berlin zum UN-Klimagipfel nach Paris bringen. Bei einem planmäßigen Halt in Frankfurt sollen sich die beiden Männer gemeinsam mit einem unbekannten Mittäter von einer Wartungsbrücke auf das Dach des Zuges abgeseilt haben, um so die Abfahrt zu verhindern. Die angeklagte Frau habe sie dabei unterstützt, heißt es in der Anklage.

Lebensgefahr durch Hochspannungsleitung

Bei ihrer Aktion schwebten die Aktivisten laut Anklage nur wenige Zentimeter an der Hochspannungsleitung vorbei, so dass Lebensgefahr bestanden habe. Wegen des Spannungsüberschlags waren auch Menschen im Umkreis von 20 Metern in Gefahr, hieß es am Mittwoch vor Gericht. Neben Ministerin Hendricks habe sich auch Bahnvorstand Ronald Pofalla zu diesem Zeitpunkt auf dem Bahnsteig befunden.

Der Sonderzug konnte schließlich erst mit zweieineinhalb Stunden Verspätung seine Fahrt fortsetzen. Auch 15 weitere Züge hatten erhebliche Verspätung – insgesamt 266 Minuten. Der Bahn entstand ein Schaden von rund 14.000 Euro.

Angeklagten schweigen zum Auftakt

Die Angeklagten schwiegen zu Beginn des Prozesses, der von zahlreichen Zuschauern im Saal verfolgt wurde. Das Gericht hat für den Prozess zunächst nur einen Verhandlungstag geplant. Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft ist nicht vorgesehen, dass Hendricks als Zeugin befragt wird.

