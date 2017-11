Ein Radfahrer ist am Donnerstagmittag in Darmstadt von einem Lastwagen angefahren worden. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der 48 Jahre alte Lkw-Fahrer habe den Radler beim Rechtsabbiegen in der Innenstadt erfasst, sagte ein Polizeisprecher. Dabei wurde der 68 Jahre alte Radfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmittag um 12.20 Uhr. Die Straße wurde für zweieinhalb Stunden voll gesperrt, es kam zu erheblichen Staus. Es sei ein Gutachter beauftragt worden, der den Unfallhergang rekonstruieren solle. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Sendung: hessenschau, 23.11.2017, 19.30 Uhr