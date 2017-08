Dieser Grillwagen geriet in Fulda in Brand.

Dieser Grillwagen geriet in Fulda in Brand. Bild © osthessen-news.de

Explosion zerstört in Fulda Imbissfahrzeug

Ein Grillwagen ist in Fulda in Brand geraten. Es kam zu einer Explosion, eine vorbeifahrende Radfahrerin wurde zu Boden geschleudert.

Der leere Imbisswagen geriet am Montagnachmittag im Fuldaer Ortsteil Horas in Brand, wie die Polizei mitteilte. Dabei explodierte vermutlich eine Gasflasche im Inneren des Fahrzeugs. Eine Radfahrerin, die zufällig an dem Grillwagen vorbeifuhr, stürzte durch die Druckwelle zu Boden. Sie erlitt leichte Verletzungen und einen Schock, wie die Beamten weiter berichteten.

Der Eigentümer des Imbissfahrzeugs war zum Zeitpunkt des Unglücks nicht vor Ort. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch nicht beziffern.