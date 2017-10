Erst überfielen drei unbekannte Täter in Mannheim eine Tankstelle, dann rasten sie über die Autobahn nach Darmstadt. Dort nahm die Polizei die Verfolgung auf, verlor die Spur in Frankfurt jedoch.

Erst ein brachialer Überfall in Mannheim, dann die spektakuläre Flucht über die Autobahn: Drei bislang unbekannte Täter haben sich am frühen Mittwochmorgen eine rasante Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und konnten schließlich bei Frankfurt entkommen.

Nach Angaben der Beamten hatten die maskierten Männer zuvor die Eingangstür einer Mannheimer Tankstelle mit einem Gullydeckel eingeworfen. Sie zwangen die Mitarbeiterin den Büroraum aufzuschließen, entwendeten Bargeld und Zigaretten. Anschließend rasten sie mit einem Fluchtwagen auf der A5 nach Hessen.

Flucht mit 250 km/h

Die alarmierte Polizei erkannte den Wagen mitsamt der drei Insassen am Autobahnkreuz Darmstadt und nahm die Verfolgung auf. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war mindestens eine Person in dem Auto maskiert. Mit rund 250 Stundenkilometern rasten die Räuber der Polizei davon. Bei Frankfurt-Sossenheim fuhren sie schließlich von der Autobahn ab, danach verlor sich ihre Spur. Die Fahndung dauert an.

