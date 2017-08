SEK-Einsatz in Butzbach

SEK-Einsatz in Butzbach Bild © J. Fritsch

Ein 20 Jahre alter Mann hat am Freitag in Butzbach für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Nach der Randale in einem Wohnhaus flüchtete er mit einem Beil auf ein Dach.

Familienangehörige hatten die Beamten verständigt, weil der Mann in einem Wohnhaus randalierte. Bei der Kontrolle durch eine Streife kam es zur Rangelei, bei der ein Polizist verletzt wurde. Als weitere Streifenwagen eintrafen, flüchtete der Randalierer auf das Dach eines Nachbarhauses.

Mittlerweile mit einem Beil bewaffnet, zerschlug er dort mehrere Dachziegel. Zahlreiche Einsatzkräfte umstellten das Haus. Der polizeibekannte Mann konnte festgenommen werden. Es werde geprüft, ob er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden muss.