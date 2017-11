Discounter in Niedernhausen Rasierklingen in Lebensmitteln gefunden

In einem Discounter in Niedernhausen sind zwei Rasierklingen in Lebensmittelverpackungen gefunden worden. Der Markt wurde vorübergehend geschlossen und von der Polizei durchsucht.

Wegen zwei Rasierklingen in Lebensmittelverpackungen wurde in Niedernhausen ein Discounter vorübergehend geschlossen. Bild © Imago

Ein Mitarbeiter eines Discounters in Niedernhausen (Rheingau-Tanus) entdeckte am Samstagmorgen zwei Rasierklingen in der Verpackung von Lebensmitteln. Laut Polizei waren die Klingen von außen in der Verpackung sichtbar und nicht direkt in die Lebensmittel gesteckt worden. Polizei und Marktleitung riegelten daraufhin den Laden für mehrere Stunden ab und durchsuchten das gesamte Sortiment.

Auch andere Märkte überprüft

Dabei wurden keine weiteren Rasierklingen gefunden. Vorsichtshalber sei die gesamte ausgelegte Ware der betroffenen Produkte aus dem Sortiment genommen worden. Um welche Lebensmittel es sich handelte, wollte die Polizei nicht sagen.

Auch die Überprüfung von anderen Geschäften ergab nach Angaben der Polizei keine weiteren Hinweise auf eine Gefährdung von Kunden. Wer die Klingen deponiert haben könnte und warum, blieb unklar. Gegen 13.30 Uhr wurde der betroffene Laden in Niedernhausen wieder geöffnet. Die Polizei sucht nach Zeugen.