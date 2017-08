Eine Rentnerin ist in Gernsheim von einem Lkw überfahren und getötet worden. Die 81-Jährige wollte mit ihrem Rollator gerade einen Zebrastreifen überqueren.

Für die 81-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Als die Rentnerin am Donnerstag gegen 10.15 Uhr in der Karlstraße in Gernsheim (Groß-Gerau) mit ihrem Rollator einen Zebrastreifen überqueren wollte, wurde sie von einem herannahenden Lastwagen erfasst und getötet. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 60 Jahre alte Fahrer des Kipplasters die Rentnerin in der Tempo-30-Zone übersehen. Zur Klärung der genauen Umstände wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt.