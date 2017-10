Rettungswagen mit Schwangerer an Bord erfasst 95-Jährige

Ein Rettungswagen mit einer Schwangeren an Bord hat in Erlensee-Rückingen eine 95 Jahre alte Frau erfasst. Die Seniorin hatte mit einem Rollator die Straße überquert.

Die vom Rettungswagen erfasste 95 Jahre alte Frau erlitt bei dem Unfall einen Beckenbruch sowie Platzwunden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Alle übrigen Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon.

Nach den Ermittlungen war der Rettungswagen am Dienstagnachmittag in Erlensee-Rückingen (Main-Kinzig) mit Blaulicht unterwegs, um eine Schwangere in die Klinik zu bringen. Dabei erfasste er die Seniorin, die mit ihrem Rollator die Straße überquerte. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Mitte August war eine 81 Jahre alte Frau mit Rollator auf einem Zebrastreifen in Gernsheim (Groß-Gerau) von einem Lkw erfasst worden. Sie erlitt tödliche Verletzungen.