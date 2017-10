Ein Rohrbruch hat die Fernwärme-Versorgung in mehreren Frankfurter Stadtteilen lahmgelegt. Die schlechte Nachricht für die betroffenen Haushalte: Die Reparaturarbeiten dauern noch bis mindestens Montag.

In vielen Frankfurter Haushalten sind die Heizkörper am Sonntag kalt geblieben. Grund ist der Ausfall der Fernwärmeversorgung wegen eines Rohrbruchs. Betroffen sind nach Angaben des Versorgers Mainova die Stadtteile Nied, Schwanheim und Goldstein. Der Schaden war bereits am Samstagmorgen um 10 Uhr festgestellt worden.

Ein Rohr sei unter der Niederräder Ausfahrt der A5 in Fahrtrichtung Norden gebrochen, sagte eine Mainova-Sprecherin am Sonntagabend hessenschau.de. Man habe gehofft, die Leitung schnell reparieren zu können. "Aber es gestaltete sich schwieriger als gestaltet, weil das Rohr in fünf Meter Tiefe liegt", so die Sprecherin. Nach dem Rohrbruch sei es zu einer Dampfentwicklung gekommen. Durch die Leitung fließt 130 Grad heißes Wasser.

Kalte Heizkörper, kein warmes Wasser

Das Ausmaß der unterbrochenen Fernwärme bekamen die angeschlossenen Haushalte dann im Laufe des Sonntags zu spüren. Die Heizkörper waren kalt, auch floss kein warmes Wasser mehr. Wie viele Wohnungen betroffen sind, darüber werden erst am Montag genaue Zahlen vorliegen. In den Stadtteilen Nied und Schwanheim leben rund 20.000 Menschen, in Goldstein etwa 11.000.

Unklar war ebenso, wie es zu dem Rohrbruch kam. "Fremdeinwirkung schließen wir aus", sagte die Mainova-Sprecherin. Es habe keine Bauarbeiten in der Nähe gegeben. Mit Hochdruck werde daran gearbeitet, dass Leck schnellstmöglich zu schließen. Die Reparaturarbeiten werden den Angaben zufolge noch bis mindestens Montag dauern. Deshalb wird auf der Niederräder A5-Ausfahrt in Richtung Norden nur eine der beiden Spuren befahrbar sein.

