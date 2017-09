Im Taunus ist ein Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern eskaliert. Ein Autofahrer rammte einem 31-jährigen Rollerfahrer einen spitzen Gegenstand in die Brust.

Bild © picture-alliance/dpa

Die beiden Männer gerieten am Freitagabend in Königstein (Hochtaunus) aus noch ungeklärter Ursache an einer Einmündung aneinander, wie die Polizei mitteilte. Dabei schlug der 31-jährige Rollerfahrer dem Autofahrer ins Gesicht. Der 62-Jährige holte daraufhin einen spitzen Gegenstand aus seinem Auto und stach in den Brustbereich seines Gegenübers.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Rollerfahrer ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht keine, wie ein Polizeisprecher dem hr sagte. Der Autofahrer wurde festgenommen.

Sendung: YOUFM, 23.09.2017, 09.00 Uhr